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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...

Çivi az sonra şekil değiştirecek ve bambaşka bir işe yarayacak! Her gün etrafımızda gördüğümüz eşyaların aslında çok ama çok farklı amaçlarla kullanılabildiğini biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 26.07.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 11:21
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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...


Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek?

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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...

Önce penseyi alıyoruz.

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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...

Ardından çiviyi yavaş yavaş büküyoruz.

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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...

Aynen bu şekilde!

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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...

Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz!

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Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...
Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları! Aslında öyle bir işe yarıyor ki...

Matkabın ucuna ise çiviyi takıyorsunuz.

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