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Önce kimse anlam veremedi ama... 'tan şaşırtan kareler

'un Gökçedere Gölü üzerinde çekilen kareler sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte -15'derecede çekilen dikkat çeken fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 15:10
Önce kimse anlam veremedi ama... Bayburt'tan şaşırtan kareler

Sosyal medya bu kareleri konuşuyor...

Önce kimse anlam veremedi ama... Bayburt'tan şaşırtan kareler

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Önce kimse anlam veremedi ama... Bayburt'tan şaşırtan kareler

Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, 'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Önce kimse anlam veremedi ama... Bayburt'tan şaşırtan kareler

GÖL BUZ TUTTU, DERELER DONDU

Kentte kar yağışının ardından Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu. Durum, en çok vatandaşa yaradı.

Önce kimse anlam veremedi ama... Bayburt'tan şaşırtan kareler

DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Hayvanlarının su ihtiyacını çeşme ve derelerden karşılayanlar, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk çekti.

Önce kimse anlam veremedi ama... Bayburt'tan şaşırtan kareler

Hayvan sulakları da donunca köylüler, oluşan buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı.

Önce kimse anlam veremedi ama... Bayburt'tan şaşırtan kareler

Bazı kişiler ise buz tutan Gökçedere Gölü'nün üzerinde yürüyerek, fotoğraf çektirdi.

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