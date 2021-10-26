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Haberler Galeri Ortaokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı
Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 13:53

Ortaokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı

İŞKUR memur alımı ve personel alımı kapsamında iş ilanları yakından takip ediliyor. İş arayanlar, İŞKUR iş ilanları ile kendilerine yönelik bir personel alımı olup olmadığını kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Buna göre, en az ortaokul mezunu olan 4 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak. İŞKUR güncel iş ilanları listesinde, 4 bin TL'den başlayarak maaş aralıkları da niteliğe göre yükseliyor. Adaylardan KPSS şartı istendiği gibi KPSS şartsız iş ilanları da bulunuyor. İşte, 26 Ekim 2021 KPSS şartlı ve KPSS şartsız, İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, başvuru tarihleri

Ortaokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı

İş arayanlar dikkat! Aşağıda yer alan İŞKUR iş ilanları sizi ilgilendiriyor... İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları, kurumun resmi internet sitesi günbegün paylaşılıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı iş arayışında olanlar, kendileri ile ilgili personel alımı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS şartsız olarak ikiye ayrılıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları, aranan nitelikler ve verilecek maaşlar da detaylı bir şekilde aktarılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu olmak üzere, 4000 TL'den 8000 TL'ye kadar maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları 2021

Ortaokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

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Ortaokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Ortaokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Ortaokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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