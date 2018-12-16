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operasyona hazır

Giriş Tarihi: 16.12.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 00:37
ÖSO operasyona hazır

Uğur YILDIRIM / SABAH
Suriye'de Milli Ordu bünyesinde 6 bin 500 askerden oluşan Bordo Bereli Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için hazır.

ÖSO operasyona hazır

Tamamı özel eğitimlerden geçirilen askerlere yakın dövüş ve savunma, zorlu arazi şartlarıyla mücadele, kondisyon ve fizik güçlendirme eğitimlerinin yanı sıra hafif ve ağır silah eğitimleri de verildi.

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ÖSO operasyona hazır

Yaklaşık 40 gruptan oluşan Suriye Milli Ordusu'nun tek özel kuvvetleri Hamza Tümeni'nde bulunuyor. SABAH'a konuşan Hamza Özel Kuvvetler Tümeni komutanı Yüzbaşı Seyf Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için hazırız" mesajı verdi.

ÖSO operasyona hazır

ABD'nin operasyona katılacak grupları tehdit etmesine de değinen Ebu Bekir, "Biz ABD ile savaşmaya değil teröristlerle savaşmaya gidiyoruz. Kimseden de korkumuz yok'' dedi.

ÖSO operasyona hazır

Ebu Bekir sözlerine şöyle devam etti: ''Burada bordo bereli askerlerimize son eğitimlerini verdik. Onlar da bölgeyi terörden temizlemek için hazır bekliyor. 'ye Fırat'ın doğusunu terörden arındırmaya yönelik bu operasyon ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Biz de Türkiye'den gelecek talimatı bekliyoruz.

ÖSO operasyona hazır

Bizim hedefimiz Amerika değil bölgedeki / unsurlarıdır. Bunu önemle belirtiyorum. Bölgede büyük bir terör zulmü var. Amacımız zulme son vererek bir an önce oradaki arap ve kürt kardeşlerimizi huzura kavuşturmak istiyoruz.

ÖSO operasyona hazır

Bölgenin istikrarı için terörün bitmesi şart. İnşallah Türk silahlı kuvvetleri öncülüğünde yapacağımız operasyonla Fırat'ın doğusu eski güzel günlerine kavuşacak".

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