ÖSO operasyona hazır

Ebu Bekir sözlerine şöyle devam etti: ''Burada bordo bereli askerlerimize son eğitimlerini verdik. Onlar da bölgeyi terörden temizlemek için hazır bekliyor. Türkiye'ye Fırat'ın doğusunu terörden arındırmaya yönelik bu operasyon ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Biz de Türkiye'den gelecek talimatı bekliyoruz.