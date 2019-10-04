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Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

'da bir otomobil aynı yönde giden ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 08:51
Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

Karşıyaka Mezarlığı yönünde giden 34 JZ 4327 plakalı otomobil, aynı yönde giderken sola dönüş yapmak için yavaşlayan Çetin Server hâkimiyetindeki 06 FZ 1596 plakalı ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı.

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Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Muzaffer Tektaş, Güray Öztürk, Sibel Gölveren, Beyza Çavuş ve Yasin Kılıç ile kamyonet sürücüsü Çetin Server yaralandı.

Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı
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Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı
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