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Haberler Galeri Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:35

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde oylar geçersiz sayılacak. İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

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Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

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