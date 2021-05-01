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Haberler Galeri Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik
Giriş Tarihi: 01.05.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:21

Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Gece boyunca helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.

Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise teröristlere ait hedefler, ateş altına alındı.

Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

Gece boyunca helikopter hareketliliği yaşanırken, günün erken saatlerinde ise Şırnak'tan 'Pençe- Yıldırım' ve 'Pençe- Şimşek' operasyonlarının sürdüğü sınıra da onlarca araçla özel birlikler sevk edildi.

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Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla komando birlikleri, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin barınma alanlarını tarıyor.

Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

Teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınaklar, bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip edilirken, tespit edilen el yapımı patlayıcılar da Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.

Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

SAVAŞ UÇAKLARIYLA TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'dan dün gece kalkan savaş uçaklarıyla Metina ile Avaşin-Basyan bölgesinde bulunan terör örgütü PKK kampları ateş altına alındı.

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