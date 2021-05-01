Haberler Galeri Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

Giriş Tarihi: 01.05.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:21

Özel birlikler sınırda! Hem havada hem karada askeri hareketlilik

'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Gece boyunca helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.