Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

Külliyeyi ve camiyi kullanan çocuklarla sohbet eden Gökçe hepsinin isteklerini yazarak gerçekleştireceği sözünü verdi. Nusret'i gören ve külliyeden yararlanan öğrenciler, "Nusret abi sana çok teşekkür ediyoruz bu külliyeyi bize yaptırdığın için artık rahat rahat ders çalışabiliyoruz." dedi.