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Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

Giriş Tarihi: 04.12.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 14:24
Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, doğduğu şehir olan 'u ziyaret ederek köyüne gitti.

Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, doğduğu şehir olan 'u ziyaret ederek köyüne gitti.

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Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

Gökçe o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

Gökçe, memleketi 'un Şenkaya ilçesinde yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret etti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret eden Gökçe büyük bir ilgiyle karşılandı.

Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

Külliyeyi ve camiyi kullanan çocuklarla sohbet eden Gökçe hepsinin isteklerini yazarak gerçekleştireceği sözünü verdi. Nusret'i gören ve külliyeden yararlanan öğrenciler, "Nusret abi sana çok teşekkür ediyoruz bu külliyeyi bize yaptırdığın için artık rahat rahat ders çalışabiliyoruz." dedi.

Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde

Ayrıca Nusret Gökçe, 'daki soğuk havalara aldırmadan paçaları sıvayıp dereye girdi. Gökçe paylaşımına, "Su çivi gibi. Artık bu kış hasta olmayız." notunu ekledi.

Paçaları sıvayıp dereye girdi! Nusret memleketinde
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