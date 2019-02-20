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iddianamesi kabul edildi: bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

Giriş Tarihi: 20.02.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 15:36
Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

İddianamede, Tuncer Ustael'in (47), kayınpederinin cezaevine girmesini fırsat bilerek kapıcılık işini bıraktığı, kendisinin hoca olduğunu, cinleri bulunduğunu belirterek evlerine büyü yapıldığını ileri sürüp, ailesine ait Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı bir bina ile İstanbul'daki bir daireyi üzerine geçirdiği belirtildi.

Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

Tuncel'in, Meryem Tahnal'ı ölen eşinin ailesine yerlerini söylediği için kış ayında ağaca bağlayarak aç bırakıp, tekmeleyerek öldürdüğü ifade edildi. Tuncer Ustael için iddianamede 'sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip' ifadeleri yer aldı.

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Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava , baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael gözaltına alındı.

Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme sonunda iddianame hazırlandı.

Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheli İsa hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçuna yardım, Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.

Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

CİNSEL İSTİSMAR İLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. Meryem Tanhal'ın kızı Melike Tanhal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 çocuğu bulunan Meryem Tahnal'ın 20 Kasım 2008 tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek eşi Ahmet Tahnal ile eşinin akrabalarının uyuşturucu haplar ve iğneler vurmak suretiyle kendisini etkisiz hale getirerek başkalarına pazarladıklarını, organ ticari yaptıklarını, itiraz ettiğinde ölüm ile tehdit ettiklerini, bu duruma daha fazla dayanamadığı için İstanbul'dan Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan babası Harun 'nun evine döndüğünü söylediği belirtildi.

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