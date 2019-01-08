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otomobilden yara almadan çıktı

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 08.01.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 10:23
Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı

'nın Yüreğir ilçesinde köprü demirlerine çarparak 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı

Onur Ali Y'nin kullandığı 01 EUN 88 plakalı otomobil, Karataş Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından köprü demirlerine çarptı.

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Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı

Kazada 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Onur Ali Y, araçtan yara almadan çıktı.

Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı

Yapılan kontrollerde 272 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı.

Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı
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Parçalanan otomobilden yara almadan çıktı
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