Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kabine kararları Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılırken, en çok merak edilen konular arasında yer alan Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinin akıbeti de belli oldu. Peki, hafta içi ve hafta sonu, Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, Pazar günü yasak var mı? Haberimizde, kabine kararları ışığında, Pazar günü sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı ve yasakların tamamen kaldırılacağı tarih hakkında bilgiler yer alıyor...