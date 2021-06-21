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Haberler Galeri Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 22:58

Pazar günü kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

Pazar günü ile ilgili beklenen kabine kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran tarihli kabine toplantısı kararları ve önümüzdeki sürece ilişkin detayları paylaştı. Salgınla mücadele alanında atılan adımların altını çizen Erdoğan, " ne zaman kalkacak" sorusuna da yanıt verdi. Açıklanan kabine kararlarına göre, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, Pazar günü yasak var mı? İşte, kabinede alınan hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararları ve uygulanacağı tarih...

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kabine kararları Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılırken, en çok merak edilen konular arasında yer alan Pazar günü ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinin akıbeti de belli oldu. Peki, hafta içi ve hafta sonu, Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, Pazar günü yasak var mı? Haberimizde, kabine kararları ışığında, Pazar günü sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı ve yasakların tamamen kaldırılacağı tarih hakkında bilgiler yer alıyor...

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

BÜTÜN YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırıldığını ifade etti.
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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI

Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz

- Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine kararlarına göre Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

Henüz İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlanmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizde olacaktır.

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