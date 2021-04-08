Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir etkisini sürdüren kovid-19 pandemisiyle ilgili yeni tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. En son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları sürecek. Bu bilgilerle daha fazla detaya erişmek isteyenler Ramazan ayı yasakları neler ve Ankara, İstanbul, İzmir ve il il Ramazanda tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. 2021 Ramazan ayı tedbirleri ve tüm son dakika detayları.