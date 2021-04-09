Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan ayı yasakları neler?

11 ayın sultanı Ramazan-ı şerif'e sayılı günler kala, ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüs pandemisiyle ilgili yasak ve tedbirler merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılan son (bakanlar kurulu) Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlara göre Türkiye koronavirüs risk haritasına verileri baz alınarak Ramazan ayı boyunca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları sürecek. Bu bilgilerle güncel koronavirüs tedbirlerine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Ramazan ayı yasakları neler - Ankara, İstanbul, İzmir ve il il Ramazanda tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER - RAMAZANDA TAM KAPANMA VAR MI?

En son kabine toplantısı kararlarıyla birlikte Ramazan ayı yasakları ve Ankara, İstanbul, İzmir ve il il Ramazanda tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detaylar şöyle;