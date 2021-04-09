Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan ayı yasakları neler?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 09:09

Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? , İzmir, ve il il yasakları neler?

Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, 'de 1 yılı aşkın süredir etkisini sürdüren kovid-19 pandemisiyle ilgili yeni tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. En son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre boyunca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları sürecek. Bu bilgilerle daha fazla detaya erişmek isteyenler Ramazan ayı yasakları neler ve , , İzmir ve il il , sokağa çıkma yasağı olacak mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. ve tüm son dakika detayları.

Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan ayı yasakları neler?

11 ayın sultanı Ramazan-ı şerif'e sayılı günler kala, ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüs pandemisiyle ilgili yasak ve tedbirler merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılan son (bakanlar kurulu) Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlara göre koronavirüs risk haritasına verileri baz alınarak boyunca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları sürecek. Bu bilgilerle güncel koronavirüs tedbirlerine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Ramazan ayı yasakları neler - , , İzmir ve il il , sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER - RAMAZANDA TAM KAPANMA VAR MI?

En son kabine toplantısı kararlarıyla birlikte Ramazan ayı yasakları ve Ankara, İstanbul, İzmir ve il il Ramazanda tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detaylar şöyle;

Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan ayı yasakları neler?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "() Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

RAMAZANDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı henüz belli olmadı. Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma olup olmayacağı netleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan ayı yasakları neler?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...

  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan ayı yasakları neler?
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
  • Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
Ramazan ayında tam kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan ayı yasakları neler?

YENİ TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Buna göre;

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

SON DAKİKA