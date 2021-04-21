Son dakika Kabine değişikliği gerçekleşti… Son dönemde milyonların gündemindeki yerini alan Kabine değişikliği gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete ile duyuruldu. Bu anlamda üç göreve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni bakanlar atanırken bu kapsamda binlerce kişi "Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kim oldu, hangi bakanlar değişti?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Kabine değişikliği ile yeni bakanlar listesi ve son dakika haberinin detayları…

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BELLİ OLDU! İŞTE YENİ BAKANLAR

Resmi Gazete son mükerrer sayısı ile yani kabine değişikliği resmen duyuruldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz Resmi Gazete'de yeni bakanlık kurulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda bu bakanlıklarda görev alacak isimler de belli olmuş oldu. İşte "Yeni kabine ile hangi bakanlar değişti, yeni bakanlar kim oldu?" sorularına ait detaylar…