Türkiye'nin bir süredir beklediği kabine değişikliği bugünün resmi gazetesi ile duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre; Yeni bakanlar listesi kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki yeni bakanlık kurulurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atanmış oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kim oldu, hangi bakanlar değişti?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Resmi Gazete ile yayınlanan Kabine değişikliği bakanlar kurulu listesi ve son dakika haberinin detayları…