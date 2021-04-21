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Haberler Galeri Resmi Gazete ile Yeni kabine değişikliği listesi belli oldu! 21 Nisan Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kimler oldu, hangi bakanlar değişti?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 07:18

ile Yeni listesi belli oldu! 21 Nisan Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kimler oldu, hangi bakanlar değişti?

'nin bir süredir beklediği bugünün resmi gazetesi ile duyuruldu. Gelen haberine göre; Yeni bakanlar listesi kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki yeni bakanlık kurulurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına , Ticaret Bakanlığına atanmış oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kim oldu, hangi bakanlar değişti?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ile yayınlanan Kabine değişikliği bakanlar kurulu listesi ve son dakika haberinin detayları…

Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kimler oldu, hangi bakanlar değişti? İşte 21 Nisan Resmi Gazete ile Yeni kabine değişikliği listesi

Son dakika Kabine değişikliği gerçekleşti… Son dönemde milyonların gündemindeki yerini alan gece saatlerinde yayımlanan ile duyuruldu. Bu anlamda üç göreve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni bakanlar atanırken bu kapsamda binlerce kişi "Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kim oldu, hangi bakanlar değişti?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Kabine değişikliği ile yeni bakanlar listesi ve haberinin detayları…

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BELLİ OLDU! İŞTE YENİ BAKANLAR

Resmi Gazete son mükerrer sayısı ile yani kabine değişikliği resmen duyuruldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz Resmi Gazete'de yeni bakanlık kurulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda bu bakanlıklarda görev alacak isimler de belli olmuş oldu. İşte "Yeni kabine ile hangi bakanlar değişti, yeni bakanlar kim oldu?" sorularına ait detaylar…

Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kimler oldu, hangi bakanlar değişti? İşte 21 Nisan Resmi Gazete ile Yeni kabine değişikliği listesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine getirildi.

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Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kimler oldu, hangi bakanlar değişti? İşte 21 Nisan Resmi Gazete ile Yeni kabine değişikliği listesi

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Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kimler oldu, hangi bakanlar değişti? İşte 21 Nisan Resmi Gazete ile Yeni kabine değişikliği listesi

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Kabine değişikliği ile yeni bakanlar kimler oldu, hangi bakanlar değişti? İşte 21 Nisan Resmi Gazete ile Yeni kabine değişikliği listesi

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