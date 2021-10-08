Resmi Gazete’de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameyle; adli yargıda 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti. Gerçekleşen atamalara ilişkin, 'Hakimler ve Savclar Kurulu Başkanlığından: Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişikin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06/10/2021 tarihli ve 984 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir' açıklamasında bulunuldu. İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi