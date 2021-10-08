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Haberler Galeri Resmi Gazete'de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste
Giriş Tarihi: 08.10.2021 03:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 03:34

Resmi Gazete'de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste

Hakim ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; adli yargıda 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti. Peki kim, nereye atandı? İşte o liste...

Resmi Gazete’de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste

Kararnameyle; adli yargıda 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste

Gerçekleşen atamalara ilişkin, "Hakimler ve Savclar Kurulu Başkanlığından: Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişikin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06/10/2021 tarihli ve 984 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Resmi Gazete’de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste
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Resmi Gazete’de yayımlandı! 359 hakim ve savcının görev yeri değişti... İşte o liste

İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi

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