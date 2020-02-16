Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

Rum basını böyle gördü: bölgeye mührü vuruyor

'ta 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen 'ta bulunan Leoparlı 'Sun The Beach' otelinde, bölgenin açılmasına yönelik karar alındı. Rum medyası, Kapalı Maraş ile ilgili 'nin sözden sonra eyleme geçtiğini manşetlerine taşıdı ve "Türkiye bölgeye mührü vuruyor" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 15:06
Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

Barolar Birliği'nin (TBB) organize ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Açılımı' yuvarlak masa toplantısında, gün boyunca devam eden çalışmalar yapıldı. Uzman ekiplerin çalışması sonrasında ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.

Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle sorununda siyasi ve egemen eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımının yapılamadığı gerçeği ile kapsamlı çözüme ulaşılamadığına dikkat çekilen bildiride, "'ın, Rum tarafı ile yapılacak müzakerelerde pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğine" dikkat çekildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

'ULUSLARARASI HUKUK' VURGUSU
'ın KKTC toprağı olduğuna işaret edilen bildiride, bölgenin KKTC'nin yetki ve yönetiminde yerleşime açılmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldı.

Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

Bildiride, 'ın açılması sürecinde uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun hareket edileceği belirtildi.

Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

'ın 'çözümsüzlüğün esiri olmasından kurtulması gerektiği' ifadelerine yer verilen bildirinin sonunda; " Cumhuriyeti ile Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin destek ve teşvikleriyle, Türkiye Barolar Birliği, Kapalı Maraş'ın ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde sivil yerleşime açılması üzerinde ilgili tüm kesimlerle de ilişki içerisinde gerekli fikri çalışmaları devam ettirecektir" denildi.

Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

ÜST DÜZEY KATILIM OLDU
'ın açılması ile ilgili toplantı, bölgedeki 'Leoparlı' Ordu Evi'nde düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, T.C Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T.C Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademisyenler, ilgili yetkililer ve üst düzey katılım oldu.

Rum basını böyle gördü: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

RUMLAR'DA 'MARAŞ AÇILIYOR' ALARMI
'ın açılmasına yönelik adım Rumları alarma geçirdi. Rum medyası, 'nin sözden sonra eyleme geçtiğini belirttiği haberlerde, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın Maraş konusunda meydan okuduğunu manşete çekti.

BİZE ULAŞIN