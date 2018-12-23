Rum muhalefet partisi Kıbrıs'ta Türklere yapılan katliamları kabul etti

'TECAVÜZ ETTİLER, ÖLDÜRDÜLER'

Hürriyeti'in bir haberine göre, AKEL açıklamasını, geçen Perşembe DNA testi sonucu kesin kimlikleri belirlenen 15 katliam kurbanını yeniden şehitliğe gömülmesi dolayısıyla yaptı. AKEL katliamdan Yunanistan'la birleşmeyi amaçlayan dönemin Rum terör örgütü EOKA-B'yi suçladı. AKEL açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde EOKA-B vahşetinin kurbanı 15 Kıbrıslı Türkün cenaze töreni şovenizmin yurdumuzda yaşayan trajedinin en temel nedenlerden biri olduğunu hepimize hatırlatmaktadır. Kurbanların ailelerine, yakınlarına, dostlarına ve köylülerine AKEL olarak en içten taziyelerimizi ifade ediyoruz. EOKA-B'ci faşistlerin bu 3 köydeki toplu katliamının kurbanı olan 126 kişi asker değil, çoğu kadın ve çocuk olan korumasız sivil yurttaşlardı. Bu insanlardan çoğunun katledilmelerinden önce tecavüze ve şiddete uğradıkları da dikkate alındığında, yaşananların daha da dehşet verici ve ürpertici olduğu görülmektedir... bu katliamlardan sonra Türkler de bazı Rumları intikam cinayetleriyle öldürdü."