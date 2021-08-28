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Giriş Tarihi: 28.08.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 07:18

Rus mankenden Türk polisine teşekkür! "Hayatımda ilk kez yaşadım"

İstanbul Şişli'de parkta ilerlerken arkasından gelen bir kapkaççının çantasını alıp kaçtığı Rus manken Elena Sergeeva o gün yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlattı. Elena; "Hayatımda ilk kez başıma böyle bir durum geldi. Birkaç gün önce soyuldum. Peşinden koştum ama olmadı. Polisler onu yakaladı. Telefonum bulundu. Polislere çok teşekkür ederim" dedi.

Yunus Emre KAVAK
Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Hayatımda ilk kez yaşadım

Şişli Kınalı Keklik sokak civarında geçtiğimiz hafta sonu gündüz saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Rus manken Elena Sergeeva bir park yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı.

Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Hayatımda ilk kez yaşadım

İçerisinde 20 bin liralık cep telefonu ev anahtarı, izin belgesi ve muhtelif kartları ile birlikte çalınan çantasının peşinden koşan genç kadın bir türlü yakalayamadı. Kapkaççı dakikalar içerisinde kayıplara karıştı.

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Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Hayatımda ilk kez yaşadım

GİYDİĞİ TİŞÖRT YAKAYI ELE VERDİ

Sokak ortasında çaresiz kalan Elena Sergeva hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği şüphelinin peşine düştü.

Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Hayatımda ilk kez yaşadım

Olayda sırasında giydiği kıyafetlerle sokağa çıkan şüpheli yakayı ele verdi. Bir alt sokağa kaçtığı tespit edilen şüpheli saklandığı adreste gözaltına alındı.

Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Hayatımda ilk kez yaşadım

11 Adet suç kaydı olan şüpheli Yasin B.'nin çantayı başka bir yere attığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kapkaççı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çantanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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