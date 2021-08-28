Rus mankenden Türk polisine teşekkür! "Hayatımda ilk kez yaşadım"

Şişli Kınalı Keklik sokak civarında geçtiğimiz hafta sonu gündüz saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Rus manken Elena Sergeeva bir park yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı.