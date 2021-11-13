SABAH, Ilısu Barajı’nda! İşte Başkan Erdoğan’ın açtığı dev projenin tüm ayrıntıları

Ilısu Barajı ilk kez dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından 1954'te projelendirildi ancak ekonomik baskılar, dış etkenler nedeniyle bir türlü hayata geçirilmedi. AK Parti ile Ilısu Barajı projesi tozlu raflardan alınarak 2008 yılında temeli atıldı. Yıllardır her türlü baskıya rağmen Ilısu Barajı tamamlanarak hizmete sunuldu.