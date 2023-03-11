Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu.