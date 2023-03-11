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Haberler Galeri Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 11:05

Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?

Sabah, 12 bin yıllık 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin son halini görüntüledi. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen iller arasında olan Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'nin milim hasar almadığı ortaya çıktı. Arkeologların incelemelerinin sürdüğü alanda herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?

Dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, peş peşe gelen asrın felaketinden milim hasar almadan çıktı.

Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?

Depremden sonra tedbir amaçlı ziyarete kapatılan Göbeklitepe SABAH Gazetesi tarafından görüntülendi. Uzmanlar Göbeklitepe'nin meşhur sütunlarında hiçbir oynamanın ya da hasarın oluşmadığını söyledi.

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Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu.

Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde yer alan tarihi yapının, depremler sonrası hasar görmediği belirtilmişti. Tedbir amaçlı ziyarete kapalı olan Göbeklitepe deprem sonrası hali SABAH gazetesi tarafından görüntülendi.

Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?

ARKEOLOGLAR ARTÇILARDAN SONRA DENETLİYOR

Bölgede iki büyük depremin ardından peş peşe gelen artçılar sonrası da gerekli kontrolleri yapılan Göbeklitepe'nin T sütunlarında milim kaymanın olmadığı öğrenildi.

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