Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
11:05
Sabah son halini görüntüledi: 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketi depremlerden etkilendi mi?
Sabah, 12 bin yıllık 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin son halini görüntüledi. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen iller arasında olan Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'nin milim hasar almadığı ortaya çıktı. Arkeologların incelemelerinin sürdüğü alanda herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.