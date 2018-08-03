Türkiye'nin en iyi haber sitesi

SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı

Geçtiğimiz günlerde 'nin, 'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına yönelik aldığı yaptırım kararı iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Türkiye ise alınan bu karara çok sert tepkiler gösterdi. Yaptırım kararı sonrası SABAH yazarları bu konu hakkındaki görüşlerini kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 03.08.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 10:11
  • 1
  • 11
SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı
SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

ABD ve Türkiye arasında yaşanan krizi yorumlayan SABAH yazarlarının kaleme aldığı yazılar.

  • 2
  • 11
SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı
SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

ABD YÖNETİCİLERİ ZAMAN ZAMAN BÖYLE AZGINLAŞIR

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin papaz Brunson'un serbest bırakılmamasını vesile ederek Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik olarak aldığı saçma yaptırım kararının ciddiye alınacak yanı yoktur.
Bu Amerikalılar zaman zaman böyle azıp saçmalıyorlar. Allah da onlara zaman zaman bu azgınlıklarının karşılığı olarak cezalar veriyor ve belalar gönderiyor. Son olarak Donald Trump ve yardımcısı yobaz Evanjelist Pence gönderilen bu belalardan ikisidir.

Türk-Amerikan ilişkilerine gelince... 1 Şubat 1947'deki Truman Doktrini'nden beri Sovyet tehdidine karşı himayesine girdiğimiz günden bu yana, bugün olduğu gibi onların kendilerini patron olarak gören davranışları yüzünden ilişkilerimiz sık sık dalgalanmıştır. Kıbrıs sonrasında ABD 'ye ambargo bile uygulamıştır. Ve Türk-Amerikan dostluğu sürekli mizah konusu olmuştur.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı
SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

ADD'DE NELER OLUYOR?

Atatürkçü Düşünce Derneği diye bir örgüt var, belki bilirsiniz belki de bilmezsiniz. Kısaca ADD deniliyor.
Adını yanlış koymuşlar, bu örgütün adı Kemalist Düşünce Derneği olmalıydı.
Daha doğrusu, Kemalist İdeoloji Derneği.

Çünkü Atatürkçülük başka şey, Kemalizm başka şeydir.
Anlaşılan bunlar CHP'nin "İsmet İnönü-Recep Peker-Falih Rıfkı-Yunus Nadi" kanadının mirasçıları (Kemalizm ideolojisini icat eden de Mussolini hayranı bu ekipti.) Hatırlarsınız, Kılıçdaroğlu tarafından CHP'den tasfiye edilmişlerdi. Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu dandik parti de bir varlık gösteremeden yok olup gitmişti.

Şimdi "cemiyetçilikle" oyalanıyorlar. Kanarya Sevenler Derneği ya da Çörtüklüpörtük Beldesini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği gibi bir şey...

Bunların basında kalem oynatan üç-beş destekçisi de şimdi "Meralizm"e umut bağladı. "Bırakma bizi" diye ağlaşıyorlar.
Aralarında "Mahrukçu Nasuh" da var, Tayyip düşmanlığıyla ünlü Nasuh Mahruki. ("MatrakçıNasuh"la karıştırmayın, o Kanuni Sultan Süleyman'ın adamıdır.)

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4
  • 11
SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı
SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

AVUÇLARINI YALAYACAKLAR

Trump daha Mayıs 2017'deki ilk görüşmelerinde Erdoğan'a İzmir'de tutuklanan pastörü sormuştu.
Nasıl sordu, ne istedi; orası devlet mahremiyeti bakımından haklı olarak biraz bulanık kaldı.

"Vakit geçirmeden serbest bıraksanız ne iyi olur" mu demişti Trump, yoksa "Washington'da arkamdan iş çeviren güçler Brunson olayını büyütecek, bilginiz olsun" mu? Bunu şimdilik bilemiyoruz.

Dönemin Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyareti de bir nevi Brunson pazarlığı içindi ama öne geçen konular oldu, işler karıştı.

Evanjelist misyon çalışmalarıyla, FETÖ/ PKK bağlantılarıyla, CIA tarafından el üstünde tutuluşuyla ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüyle Brunson ilginç bir kimlik. Kritik bir adamı elimizde tutuyoruz.

Zamanında bunu hafifseyen, göz ardı edenler oldu ama sanırım artık gerçek onların da kafasına dank etmiştir.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 11
SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı
SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

ABD DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Askeri harcamaları, tüm ülkelerin bu işe ayırdığı bütçeden fazla olan , İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyayı işgal ediyor. Sürekli sefer halinde olan ABD'nin şu an itibariyle 150ülkede 1000'e yakın üssü var. Yani tüm dünyadaki askeri üslerin yüzde 95'ine sahip.

ABD'nin bu dış karakollarında yaklaşık 350 bin asker görev yapıyor. Deklare etmedikleri "elemanları" da hesaba katarsak tablonun vahameti daha da artıyor.

Düşünün... Sadece, bağımsız ve egemen bir devlet olma iddiasındaki Almanya'da 52 bin ABD askerinin varlığından söz ediliyor.

Ülkelerin olası bir kriz anında, Truva Atı gibi içlerine aldıkları bu askeri güç tarafından açıkça işgal edilmesi çok da zor olmasa gerek. İç siyaseti baskılayacakları ise kesin.
'deki ABD askeri sayısının 2000 civarında olduğu belirtiliyor.
Bu yabancı askerler, Rusya'ya, İran'a ve enerji coğrafyasına komşu olan Türkiye'nin en stratejik yerlerine konumlandırmış 15 üste görev yapıyorlar.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cü askerlerin sığındığı bu üsler, dünyada da uyuşturucu trafiğinden tutun da silah kaçakçılığına kadar birçok yasa dışı işle de ilişkilendiriliyor.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 6
  • 11
SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı
SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

DOLARI KİM TOPLADI?

'nin derin devleti, taşeronu FETÖ,
Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olunca bir süredir bizzat sahnedeydi. Ama açıkçası işin skandal yaptırım kararına uzanacağına ihtimal vermiyordum. Anlaşılan, ABD kasımdaki seçimler öncesinde biraz da iç politikası için 'yi sıkıştıracak. Din adamı görünümlü ajan Andrew Brunson da aradıkları bahane tabii ki... Fakat unuttukları bir şey var: Türkiye artık eskisi gibi 'salıverin' dediklerinde bırakan, 'girmeyin' dediklerinde sınırdan kaçan, 'keseriz cezayı' dediklerinde korkan bir ülke değil. Onlar ne dayatırsa bizim de mütekabiliyet uygulayacağımızın farkındalar.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 7
  • 11
SABAH yazarları 'nin yaptırım kararını yorumladı
SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

ABD TÜRKİYE'Yİ KAYBETMENİN PANİĞİNDE

2008 küresel finans krizine kadar, ABD'nin hayli yakından tanıdığını, hatta 'kontrol altında' tuttuğunu düşündüğü Türkiye, ekonomisini yeniden yapılandırması gerekiyorsa IMF ile yürüten, altyapı yatırımları gerçekleştiriyorsa Dünya Bankası'ndan kredi alan, silah ve mühimmata ihtiyacı var ise 'den temin eden, NATO'nun tüm beklentilerini karşılayan, kuruluşundan bu yana üyesi olduğu uluslararası örgütlerde 'Atlantik İttifakı'yla birlikte hareket ediyor gözüken ve gelecekte de hep böyle kalacağı zannedilen bir ülkeydi. Derken, 30 Ocak 2009'da, Davos'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan '1 minute' dedi. IMF ile yolları ayırdı. IMF, tersine, Türkiye'den 5 milyar dolar destek istedi.

Türkiye, Çin, Güney Kore, Rusya gibi ekonomilerle nükleer enerjiyi, uydu sistemlerini, hava savunma sistemlerini konuşur ve projeleri hayata geçirir hale geldi.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

BİZE ULAŞIN