SABAH yazarları ABD'nin yaptırım kararını yorumladı

ADD'DE NELER OLUYOR?

Atatürkçü Düşünce Derneği diye bir örgüt var, belki bilirsiniz belki de bilmezsiniz. Kısaca ADD deniliyor.

Adını yanlış koymuşlar, bu örgütün adı Kemalist Düşünce Derneği olmalıydı.

Daha doğrusu, Kemalist İdeoloji Derneği.

Çünkü Atatürkçülük başka şey, Kemalizm başka şeydir.

Anlaşılan bunlar CHP'nin "İsmet İnönü-Recep Peker-Falih Rıfkı-Yunus Nadi" kanadının mirasçıları (Kemalizm ideolojisini icat eden de Mussolini hayranı bu ekipti.) Hatırlarsınız, Kılıçdaroğlu tarafından CHP'den tasfiye edilmişlerdi. Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu dandik parti de bir varlık gösteremeden yok olup gitmişti.

Şimdi "cemiyetçilikle" oyalanıyorlar. Kanarya Sevenler Derneği ya da Çörtüklüpörtük Beldesini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği gibi bir şey...

Bunların basında kalem oynatan üç-beş destekçisi de şimdi "Meralizm"e umut bağladı. "Bırakma bizi" diye ağlaşıyorlar.

Aralarında "Mahrukçu Nasuh" da var, Tayyip düşmanlığıyla ünlü Nasuh Mahruki. ("MatrakçıNasuh"la karıştırmayın, o Kanuni Sultan Süleyman'ın adamıdır.)