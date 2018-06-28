Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

Muharrem İnce, yenilgiyi erken saatlerde kabul etmişti. Hem de, partisinin sözcüsü Bülent Tezcan, hiçbir mantığa sığmaz gerekçelerle tahriklerde ısrarla ve inatla devam ederken.
İnce bu tavrını sonuna dek sürdürdü. Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kutladı.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm millete seslenip, "Hepinizin Başkanı olacağım. Bundan sonrası dostluk, kardeşlik ve birlik olacaktır" dedi.
Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ı, aylar sonra ilk defa kendisine çok yakışan gülümsemesi içinde gördüm ekranda.
İnce'nin yaklaşımını kutladı. O da "Artık Birlik, beraberlik ve kardeşlik" söylemine katıldı.
Ulusumuzun uzun zamandır özlemle beklediği tavırdı bu.. Gülümseyen yüzler ve kardeşlik, fikirler ne kadar ayrı olursa olsun, kardeşlik içeren sözler..
"İşte Türkiye, gerçekten Yeni Türkiye oluyor" dedim içimden, milyonlar gibi..
Sonra "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış" gibisinden Kemal Kılıçdaroğlu denen zat ortaya çıktı.
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