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bugün ne yazdı? 26.06.2018

bugün ne yazdı? 26.06.2018

Giriş Tarihi: 28.06.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 11:42
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bugün ne yazdı? 26.06.2018
Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

bugün ne yazdı? 26.06.2018

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bugün ne yazdı? 26.06.2018
Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

CHP'nin sorunu sade Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Son dokuz seçimde de iktidar olamayan iktidara alternatif ana muhalefet partisinin kadroları yönetimi değiştiremiyorlarsa, sorun tepeden tabana inen bir boyuttadır.
Son yenilgiden sonra da bu partinin Genel Başkanı özeleştiri yapmak yerine kazananlara dönük ayıplı laflar söyleyip pişkinlik edebiliyorsa, sorun trajik boyuta gelmiş demektir.
CHP'nin doğasına aykırı arayışlara imza atan Kılıçdaroğlu'nun, bunlar sanki birer malmış gibi 15 milletvekilini İyi Parti'ye ödünç vermesi veya AK Parti kurucusu Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanıadayı yapma çabası ya da HDP ile kader arkadaşlığı yapması onun hatalar listesinin sadece üç maddesidir.
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'den ders alsaydı ve sürekli huysuz siyasetçi rolünü oynamak yerine iktidar partisini ortak ulusal çıkarlar ve özgürlükler doğrultusunda yönlendirmeyi deneseydi,bugün CHP bu konumda olur muydu?
Bir kasaba kurnazı üslubuyla siyaset yaparken Aziz Nesin'in "Zübük" tiplemesinde olduğu gibi davranması, CHP'yi artık geri dönüşü olmayan bir noktaya getirmiş bulunuyor.

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bugün ne yazdı? 26.06.2018
Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

Algı faaliyeti yaparak partisini yüzde 5'in altında gösteren anketörlere, Akşener'i habire parlatan televizyonculara, MHP barajın altında kalmazsa anırırım diyenlere, Sözcü'nün Cumhuriyet'in Yeni Çağ'ın malum yazarlarının onca "saldırılarına" rağmen 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıktı.
Dün gazetelere verdiği ilanla bu çevrelere tepkisini gösterdi. Fakire soracak olursanız, yok saysaydı iyiydi ama oldu bir kere.
Lakin Cumhur ittifakını (ve dolayısıyla Bahçeli ve MHP'yi) savunan Sabah gazetesinden 3 yazar o listede neden yer aldı, anlamadım.
Melih Altınok dünkü köşesinde cevap verdi. Hıncal Uluç neden var, bilemiyorum.
FETÖ'nün ilk günden beri hedef tahtası haline getirdiği, PKK muhiplerinin kişilik katli uyguladığı Hilal Kaplan'ın o listede ne işi var?
Sayın Bahçeli'nin vatanın bekası için oynadığı tarihi rolün her fırsatta altını çizen Hilal Kaplan'ın o listede sehven yer aldığını düşünüyorum.
Doğrusu başka da anlam veremiyorum.

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bugün ne yazdı? 26.06.2018
Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

Muharrem İnce, yenilgiyi erken saatlerde kabul etmişti. Hem de, partisinin sözcüsü Bülent Tezcan, hiçbir mantığa sığmaz gerekçelerle tahriklerde ısrarla ve inatla devam ederken.
İnce bu tavrını sonuna dek sürdürdü. Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kutladı.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm millete seslenip, "Hepinizin Başkanı olacağım. Bundan sonrası dostluk, kardeşlik ve birlik olacaktır" dedi.
Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ı, aylar sonra ilk defa kendisine çok yakışan gülümsemesi içinde gördüm ekranda.
İnce'nin yaklaşımını kutladı. O da "Artık Birlik, beraberlik ve kardeşlik" söylemine katıldı.
Ulusumuzun uzun zamandır özlemle beklediği tavırdı bu.. Gülümseyen yüzler ve kardeşlik, fikirler ne kadar ayrı olursa olsun, kardeşlik içeren sözler..
"İşte Türkiye, gerçekten Yeni Türkiye oluyor" dedim içimden, milyonlar gibi..
Sonra "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış" gibisinden Kemal Kılıçdaroğlu denen zat ortaya çıktı.

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bugün ne yazdı? 26.06.2018
Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

osyal medya tabir edilen pislik tarlasına ruh çöplerini döken psikopatlara, örneğin seçim gecesi hani şu "Muharrem İnce kaçırıldı" falan diye atıp tutanlara yeni bir yurt bulundu:
Asgardia.
Bu bir "sanal ülke", sanal salaklara yakışır.
Bu bir uzay devleti. Kuran da Azerbaycanlı "bilim insanı" İgor Aşurbeyli...
"Bilim adamı" denemiyor çünkü kadınlara karşı ayırımcılık oluyormuş.
Bu gidişle, kadınlarla tam eşit olalım diye bazı fazlalıklarımızı kestireceğiz herhalde.
Bu devletin toprağı yok ama bayrağı ve milli marşı var.
Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefliyormuş. Güvenlik Konseyi'ne de girsin.
Biz giremedik o girsin.
Yalnız bizde seçim yapılacak değil ya, geçen gün Asgardia'da da yapılmış ve Aşurbeyli yemin ederek başkanlık görevine başlamış.
Bu seçime bizim İnce, Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek benzeri "alternatif" adayların da katılıp katılmadıklarını öğrenemedik. (Perinçek katılmış olabilir mi?) Sayın başkan önceleri "uzay mekiğinde koloni kurmaktan" sözediyordu, şimdi bu projesini koloniyi "ayda" kurmak üzere değiştirmiş.

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bugün ne yazdı? 26.06.2018
Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

Bunun anlamı şu: "İstikrar diye bir şey yok, olsa bile sürdürülebilir değildir, istikrarsızlıkkalıcı hale geliyorsa bu durum bir varoluş biçimi olarak tanımlanmalı."
Küresel karmaşa yüzünden istikrarsızlığın "yeni normal" haline geldiği dünyada, "istikrararayışı" eski ezbere dönüşüyor. Şairin dediği gibi "asude olayım dersen gelme cihana." Dün İSO Başkanı Erdal Bahçıvan "ülkelerin içe kapanması, dünya barışı için tehdit" diyor vekorumacılık karmaşasına dikkat çekiyordu.
Ve bir kez karmaşada yol almayı becerince de tüm "iş, ilişki, iletişim ve bilgi süreçlerini" buna göre yapılandırıyor, ardından "sürdürülebilir istikrarsızlığı inşa etmeye" başlıyorsunuz.
Dünyanın yakın geleceğinde istikrar gözleyenlerimize bir uyarı: "Lim anda çürüme riskiniz" hayli yüksek! Bu uyarı, kamu yönetimi kadar iş dünyası için de geçerli. Tam da bu süreçte iyi bir adım attık ve başkanlık sistemini seçimle onaylayıp ehil ve güçlü kaptanı dümene geçirdik.
Kıyı veya iç deniz kaptanı olmak bu yolculuğa yetmez, fırtınalı okyanuslarda yol alabilmek gerekir. Bundan daha fazlası bekliyor Başkan Erdoğan'ı; karmaşa okyanusunda hız yapmak...
Zira dünyadaki değişimin dev dalgalara dönüştüğü günümüzde Türkiye gemisini güvenli limanlara ve üstün uygarlık kıyılarına taşıma iddiamız var.

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bugün ne yazdı? 26.06.2018
Sabah Yazarları bugün ne yazdı? 26.06.2018

24 Haziran seçimlerinde bir kere daha tescillendi ki büyük Türkiye'nin büyük lideri R. Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçimlerin asıl mesajı budur. Milletimiz hem içeriye, hem dışarıya "Erdoğan bizim liderimizdir" mesajını vermiştir.
Bu seçimler bir başka şeyi daha tescillemiştir. Muhalefet cenahının siyasal acziyeti... Muhalefet cenahı bu acziyet hali dolayısıyla seçim sürecinde şekilden şekle girmiştir. Yine bu süreçte muhalefet, kamuoyunun önüne tutarsız politika önerileri ve söylemlerle çıkmıştır. İkincisi muhalefette yer alan aktörler kendi aralarında gizli kapaklı işbirlikleri içine girmişler ve bu işbirliklerini kendi tabanlarına açıklamakta dahi zorlanmışlardır.
Gelgelelim seçim sonuçları muhalefet cenahının bu tutarsızlıklarını da, girdikleri gizli kapaklı işbirliklerini de yüzlerine vurmuştur. Bundan böyle muhalefette yer alan siyasi aktörler ne parçası oldukları ittifakları gizleyebilirler, ne de siyasal pozisyon almadan, kendilerini bir siyasi çizgiye oturtmadan hareket edebilirler.

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