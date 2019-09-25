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'de hayatı olumsuz etkiledi

'den yapılan uyarıların ardından, 'de gece saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 25.09.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 07:50
Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi

Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, 'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentteki birçok ev ve işyerini su bastı.

Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi

Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etti.

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Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi

Trafikteki çok sayıda araç da yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi

Ayrıca, nedeniyle Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nde de su baskını yaşandı.

Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi

Görevli polis memurları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkânları ile polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suları tahliye etti.

Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi
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