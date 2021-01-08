2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Avrupa'da yaşanan corona mutasyon olayı sonrasından koronavirüs belirtileri hissedenler sağlık kuruluşlarına giderek (covid-19) koronavirüs testi yaptırıyor. Ülkemizde ise korona son durum ile ilgili Bakan Koca Twitter hesabından bugünkü vaka sayısını içeren Ankara, İzmir, İstanbul 8 Ocak koronavirüs tablosunu paylaşıyor. İşte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verileriyle son dakika 8 Ocak koronavirüs tablosu detayları…