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Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı! İşte 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı detayları...

son dakika açıkladı! İşte tablosu ile ’de koronavirüs vaka sayısı detayları...

2020 yılı Mart ayından bu yana 'de mücadelesi güçlü şekilde devam ediyor. Avrupa'da başta olmak üzere (covid-19) corona mutasyon gelişmeleri sonrasında yeni bu ülkelerde kendisini göstermeye başlamıştı. Ülkemizdeyse 11 Mart tarihinden itibaren korona son durum verileri Twitter hesabından Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detaylarıyla paylaşılıyor. Bakan Koca'nın son dakika olarak duyurduğu Bugünkü vaka sayısıyla ilgili koronavirüs tablosu detayları öğrenilmek isteniyor. Bu başlık altından Ankara, , 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı detaylarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 23:03
SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

tablosu bugün, Twitter hesabından son dakika olarak paylaşılıyor. Dünya genelinde adeta kabusa dönüşen covid-19 pandemisine ilişkin Bazı Avrupa ülkelerinde corona mutasyon gelişmelerinin yaşanmasıyla beraber söz konusu ülkelerde yeni paniği kendini göstermeye başladı. Öte yandan 'de ise önemli korona aşısı gelişmeleri yaşanırken bugünkü 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? öğrenilmek isteniyor. Ankara, , korona son durum bilgileri, 30 Aralık koronavirüs tablosu detaylarına ve son dakika haberlerine bu başlık altında erişebilirsiniz…

SON DAKİKA - 30 ARALIK KORONA TABLOSU! TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı hesabından paylaşılan Sağlık Bakanlığı 30 Aralık koronavirüs tablosu verileriyle günlük Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı bilgileri şöyle;

Bakan Koca son dakika açıkladı! İşte 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı bilgileri...

Bakan Koca son dakika açıkladı! İşte 30 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı bilgileri...

30 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.

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SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

29 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin merak edilen sorular yanıtlandı. İşte o sorular ve yanıtları....

Soru 1. Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri durdurulacak mı?

Cevap 1: 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2 nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur.

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA - 30 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.

Soru 2. Tatlıcılar/Pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?

Cevap 2: Lokanta ve restoran tarzı işyerleri;

Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,

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