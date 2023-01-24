Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
15:52
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 203 kozmetik ürün denetlendi, 178'i uygunsuz ve güvensiz çıktı.. İşte marka marka o ürünler
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, 203 kozmetik üründen uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi. Sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant ise güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. İşte marka marka o ürünler...