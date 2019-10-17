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  • Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

Başkanlığı paylaştı! İşte 'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

'nin güney sınırını terör koridorundan temizlemek ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla başlatılan devam ederken Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı, harekatta kullanılan yerli ve milli silahları paylaştı. Türkiye'nin yerli ve milli silahları hangileri? Türk Silahlı Kuvvetleri () 'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonda hangi silahları kullanıyor? Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 673 oldu. Son yıllarda kendi milli silahlarını geliştiren ve dışa bağımlılığı giderek azalan Türk ordusunun ürettiği silahlar da düşmanlar için en caydırıcı güçlerimizden biri. İşte Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nda kullandığı yerli ve milli silahlar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:08
Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, 'nda kullanılıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı, 'nda kullanılan yerli ve milli silahları paylaştı. İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...

Barış Pınarı harekatında kullanılan yerli ve milli silahlar!

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Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

12 personel ve 24 ton yük taşıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

Yüksek balistik koruma sistemine sahip.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

9 personel taşıyabiliyor. 110 km. hız yapıyor.

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