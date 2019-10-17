Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlarımız...

Türkiye'nin güney sınırını terör koridorundan temizlemek ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, harekatta kullanılan yerli ve milli silahları paylaştı. Türkiye'nin yerli ve milli silahları hangileri? Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonda hangi silahları kullanıyor? Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 673 oldu. Son yıllarda kendi milli silahlarını geliştiren ve dışa bağımlılığı giderek azalan Türk ordusunun ürettiği silahlar da düşmanlar için en caydırıcı güçlerimizden biri. İşte Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nda kullandığı yerli ve milli silahlar...