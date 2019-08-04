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Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin üs bölgesine saldırısı sonucu olan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi: 04.08.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 11:06
Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı

Kovancılar merkez meydan camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Hasan Kıratlı, annesi Ayşe Kıratlı, eşi Nursen Kıratlı, 20 günlük bebeği Elçin Kıratlı, şehidin yakınları ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı

Şehidin bebeğinin törene getirildiği esnada duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin eşi Nursen ve annesi Ayşe Kıratlı'nın güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

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Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı

Şehidin naaşı cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı
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Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı
Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı
Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı
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