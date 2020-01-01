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Şehidimize son veda! On binler uğurladı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede olan Piyade Uzman Çavuş Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA Türkiye
Giriş Tarihi: 01.01.2020 15:52
Şehidimize son veda! On binler uğurladı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın (27) naaşı, askerlerce Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirildi.

Şehidimize son veda! On binler uğurladı

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.

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Şehidimize son veda! On binler uğurladı

Kaya'nın cenazesi, Kars Kapı Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehidimize son veda! On binler uğurladı
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Şehidimize son veda! On binler uğurladı
Şehidimize son veda! On binler uğurladı
Şehidimize son veda! On binler uğurladı
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