Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

"VATAN SAĞOLSUN"

Şehit annesi Gülcan Yiğit, duygularını dile getirerek, "Yavrumu yaktılar, o canileri oralardan kaldırsınlar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğinm kendimi onlara. Ben dik duracağım kuvvetli bir anneyim. Ben çocuğumun kanını yerde bıraktırmayacağım. Vatanımız sağolsun" dedi. Şehit annesi tören alanına getirilen oğlunun ay yıldızlı bayrağına sarılıp öperek, "Ağlamıyorum yavrum, sen damat oldun. Tatlı yavrum, sen çok güzelsin. Güle güle git" diyerek duygularını dile getirdi. Kamuflaj giyen şehidin ağabeyleri kardeşlerini son yolculuğuna uğurladı.