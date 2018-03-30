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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bir hafta sonra şehit olan 23 yaşındaki Piyade Necmettin Yiğit gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 15:45
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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bir hafta sonra şehit olan 23 yaşındaki Piyade Necmettin Yiğit gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır olarak yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN BABASI DA 6 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde 'dan Amasya Merzifon Havalimanı'na askeri uçakla, buradan da karayolu ile Niksar ilçesine getirilerek devlet hastanesi morguna konuldu. Şehidin naaşı öğle saatlerinde hastaneden alınarak cenaze aracı ile baba ocağı olan Gökçeli Beldesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi baba ocağına getirilirken şehidin annesi Gülcan Yiğit ile şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit metanetini korudu. Şehidin babası Mustafa Yiğit'in yaklaşık 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

"VATAN SAĞOLSUN"

Şehit annesi Gülcan Yiğit, duygularını dile getirerek, "Yavrumu yaktılar, o canileri oralardan kaldırsınlar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğinm kendimi onlara. Ben dik duracağım kuvvetli bir anneyim. Ben çocuğumun kanını yerde bıraktırmayacağım. Vatanımız sağolsun" dedi. Şehit annesi tören alanına getirilen oğlunun ay yıldızlı bayrağına sarılıp öperek, "Ağlamıyorum yavrum, sen damat oldun. Tatlı yavrum, sen çok güzelsin. Güle güle git" diyerek duygularını dile getirdi. Kamuflaj giyen şehidin ağabeyleri kardeşlerini son yolculuğuna uğurladı.

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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

"CENAZEYE BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI"

Merkez Cami'nde kılınan cuma namazı sonrası şehidin cenazesi kılınan cenazenin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere Tokat Valisi Ömer Toraman, diğer il protokolü üyeleri, askeri ve mülki erkan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Sehit silah arkadaşı gibi cuma günü son yolculuğuna uğurlandı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı.

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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlatırken, ağır yaralanan Necmettin Yiğit (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Şehit Yiğit silah arkadaşı gibi cuma günü toprağa verildi.

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Şehit Piyade Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
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