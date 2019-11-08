Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...

Biz inananlar arasında kandil geceleri çok önemlidir, bu mübarek gecelerde eller semaya yükselir, ibadetler yapılır bol bol dua edilir. Mevlid Kandili de en önemli gecelerden biridir. Gündüz saatlerinde en güzel resimli kandil mesajları ile sevdiklerinize ulaşırken akşam da ibadetlerimize devam etmeliyiz. Bu noktada mevlid kandilinde okunacak dualar nelerdir? sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Mevlid Kandilinde bol bol peygamber efendimizin salatu selamı okunmalıdır. Aşağıda hem en güzel kandil mesajlarını hem de kandil gecesi okunacak duaları bulabilirsiniz...