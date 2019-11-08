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  • Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...

Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli ; kısa ve uzun sözleri...

; alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gecedir. Bu mübarek gecenin ilminden, irfanından yararlanmak için bol bol ibadet etmeli, namazlarımı kılmalıyız. Hazırladığımız birbirinden anlamlı ve güzel kandil mesajlarını siz de uzaklarda yaşayan aile fertlerinize, bir telefon bir mesaj kadar uzak olan sevdiklerinize gönderirseniz onları mutlu etmiş olursunuz. Hem hatırlamak hem de hatırlanmak için 8 Kasım 2019 büyük bir fırsat! İslam alemi açısından son derece mübarek olan bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. İşte birbirinden anlamlı, yeni güzel resimli ve kısa, uzun Mevlid Kandili sözleri...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 07:54 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 07:57
Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...

Biz inananlar arasında kandil geceleri çok önemlidir, bu mübarek gecelerde eller semaya yükselir, ibadetler yapılır bol bol dua edilir. de en önemli gecelerden biridir. Gündüz saatlerinde en güzel resimli ile sevdiklerinize ulaşırken akşam da ibadetlerimize devam etmeliyiz. Bu noktada mevlid kandilinde okunacak dualar nelerdir? sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Mevlid Kandilinde bol bol peygamber efendimizin salatu selamı okunmalıdır. Aşağıda hem en güzel kandil mesajlarını hem de kandil gecesi okunacak duaları bulabilirsiniz...

Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...
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Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...
Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...
Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...
Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...
Sevdikleriniz bir mesaj uzağınızda; 2019 en güzel resimli kandil mesajları; kısa ve uzun Mevlid Kandili sözleri...
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