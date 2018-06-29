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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları

Mübarek günün gelmesi ile birlikte, vatandaşlar sevdiklerine anlamlı ları gönderiyor. Sevdiklerinizle, ailenizle dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel nı sizler için derledik. İşte, içersinde hadislerin, resimlerin de bulunduğu en anlamlı ve en güzel cuma mesajları..

Giriş Tarihi: 29.06.2018 01:10 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 01:17
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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları! İşte 2018 resimli cuma mesajları

29 Haziran gününe özel sevdiklerinize yollayabileceğiniz birbirinden güzel ve dua dolu sözler yine sabah.com.tr'de. Resimli ları sayesinde uzakta bulunan akrabalarınızın yüzünü güldürebilirsiniz. Bu önemli günde onlara da dua dolu sözlerden bir tane yollayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sayfayı aşağı doğru sürüklemek. İşte en güncel resimli ...

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları! İşte 2018 resimli cuma mesajları

-"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları! İşte 2018 resimli cuma mesajları

-" Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları! İşte 2018 resimli cuma mesajları

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı lar dilerim.

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları! İşte 2018 resimli cuma mesajları

– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı lar dilerim.

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları! İşte 2018 resimli cuma mesajları

– Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli lar dilerim.

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ları! İşte 2018 resimli mesajları
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları! İşte 2018 resimli cuma mesajları

– Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, mız mübarek olsun.

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