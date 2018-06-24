Seyyar sandık uygulaması başladı

İlkleriyle çoğu kez gündeme gelen 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri yatalak ve yaşlı hastalar için uygulamaya sokulan 'seyyar sandık' uygulamasıyla da gündemde. YSK'nın ilk kez bu yıl yaptığı seyyar sandık uygulamasıyla yatalak ve yaşlı hastalara büyük kolaylık sağlandı ve sandık hastaların ayağına götürdü. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde ilk kez 'seyyar sandık' uygulaması yapıldı. Engelli, yatalak ve yaşlıların iradelerini sandığa yansıtmak için bin bir zorlukla sandığa gittiği seçmenin bu kez ayağına sandık geldi. 'Seyyar sandık' uygulamasıyla ile yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek, evlerinde oy kullanmalarını sağladı. Adıyaman merkezde 5, Besni ilçesinde 2, Gerger ilçesinde 1, Gölbaşı ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 2, Samsat ilçesinde 1 ve Sincik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 15 seyyar sandık hazırlandı. İl ve ilçe seçim kurullarına daha önceden oylarını evlerinde kullanmak istediklerini belirten yatalak ve yaşlı toplam 100 kişinin başvuruda bulunduğu ve bu kişilere hizmet verileceği öğrenildi.