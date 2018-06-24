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sandık uygulaması başladı

Giriş Tarihi: 24.06.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 11:11
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sandık uygulaması başladı
Seyyar sandık uygulaması başladı

İlkleriyle çoğu kez gündeme gelen 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri yatalak ve yaşlı hastalar için uygulamaya sokulan ' sandık' uygulamasıyla da gündemde.

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sandık uygulaması başladı
Seyyar sandık uygulaması başladı

YSK'nın ilk kez bu yıl yaptığı sandık uygulamasıyla yatalak ve yaşlı hastalara büyük kolaylık sağlandı ve sandık hastaların ayağına götürdü.

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sandık uygulaması başladı
Seyyar sandık uygulaması başladı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde ilk kez ' sandık' uygulaması yapıldı.

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sandık uygulaması başladı
Seyyar sandık uygulaması başladı

Engelli, yatalak ve yaşlıların iradelerini sandığa yansıtmak için bin bir zorlukla sandığa gittiği seçmenin bu kez ayağına sandık geldi.

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sandık uygulaması başladı
Seyyar sandık uygulaması başladı

' sandık' uygulamasıyla ile yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek, evlerinde larını sağladı.

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sandık uygulaması başladı
Seyyar sandık uygulaması başladı

Adıyaman merkezde 5, Besni ilçesinde 2, Gerger ilçesinde 1, Gölbaşı ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 2, Samsat ilçesinde 1 ve Sincik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 15 sandık hazırlandı.

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sandık uygulaması başladı
Seyyar sandık uygulaması başladı

İl ve ilçe seçim kurullarına daha önceden oylarını evlerinde kullanmak istediklerini belirten yatalak ve yaşlı toplam 100 kişinin başvuruda bulunduğu ve bu kişilere hizmet verileceği öğrenildi.

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