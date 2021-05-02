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Haberler Galeri Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
Giriş Tarihi: 02.05.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 23:34

acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? son dakika açıkladı

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son kabine toplantısının ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yurt genelinde tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü başlatılmıştı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak genelge yayımlaması sonrasında kamuoyundan en fazla gelen sorulara yanıt verilen bir bilgilendirme metni yayımladı. Merak edilen acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? sorusuyla araştırılan konuya ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısı (bakanlar kurulu) ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle bu uygulama başlatılmıştı. tarafından tam kapanma sokağa çıkma yasağına ilişkin halk tarafından en çok merak edilen soruların ve yanıtlarının bulunduğu son dakika bilgilendirme metni paylaşıldı. Bu metinde yer alan acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? sorusu merak edilerek yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor.

Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

SİGORTA ACENTALARI VE EKSPERLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf olup olmadığına ilişkin açıklaması şu şekilde…

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Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

CEVAP: acentaları tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir.

Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

Tam kapanma dönemi içerisinde eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.

Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

Bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.

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