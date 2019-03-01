Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

Kadınlara kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Türköz, "Sürümü büyütmek istiyorum. Bir kadın olarak ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Kadınlara örnek olmak istiyorum. Bana bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.