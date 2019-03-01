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'te hayvancılığa başlayan genç kız

Giriş Tarihi: 01.03.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 11:25
Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

'in Baykan ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde yapıyor.

Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

İlçeye bağlı Yukarı Tütenocak köyünde 6 çocuklu ailenin kızı Türköz, bakanlığın "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

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Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

Başvurusu onaylanan Türköz'e 37 keçi hibe edildi. Keçilere gözü gibi bakan Türköz'ün hedefi hayvan sayısını artırmak. Türköz, yaptığı açıklamada, proje sayesinde yetiştiricilik yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

Gününün keçilerle geçtiğini ifade eden Türköz, "Yem veriyorum, temizliklerini yapıyorum, civar köylerde otlatıyorum. Hayvancılığı severek yapıyorum." dedi.

Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

Kadınlara kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Türköz, "Sürümü büyütmek istiyorum. Bir kadın olarak ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Kadınlara örnek olmak istiyorum. Bana bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

Baba Muzaffer Türköz de kızına her zaman destek olduklarını anlatarak, "Kızım bu projeyi duyduğunda başvuru yapmak istedi. Ben de destekçisi oldum. Devletimize kızıma verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Siirt'te hayvancılığa başlayan genç kız

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Meral Alkaş Ceylani de, proje kapsamında gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

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