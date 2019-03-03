Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz da şunları söyledi: "Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik dedikçe birileri rahatsız oluyor. Kollarımızı iki yana açtık herkesi ama herkesi kucaklayacağız. Etnik yapısı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, dedikçe yine birileri rahatsız oluyor. Gönlümüz de kapımız da herkese açık olacak dedikçe yine birileri rahatsız oluyor ama, onlar yüzünden bu söylediklerimizden vazgeçecek değiliz. Birlik, beraberlik, vatan, millet ve bayrak demeye devam edeceğiz. Bu saldırıyı da Silivrili hemşerilerime, Yeni Mahalle sakini hemşerilerime mal etmek isteyenler varsa yanılıyorlar. Bu saldırının Silivri'nin içerisinden yapıldığına inanmıyorum. Kökü dışarıdaki mihraklarca organize edilen bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Silivri'deki vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hoşgörü kültürüne yakışan bir seçimi beraberce götüreceğiz. Kazanan Silivri olacak. Bizim kardeşliğimizi bozacak diye düşünenler varsa onların hayallerini suya düşüreceğiz" dedi.