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'de seçim bürosuna taşlı saldırı

'de 'nın seçim irtibat bürosunun camları sabaha karşı 03.00 sıralarında yapılan saldırıda taşlarla kırıldı. İlçe Başkanı , "Silivri'nin birçok bölgesinde açtığımız Cumhur İttifakı seçim irtibat noktaları, ittifakımızın ne denli işler yaptığını, ne derece başarılı olduğunun göstergesi olarak birilerini rahatsız ediyor." diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 03.03.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 18:20
Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosuna taşlı saldırı
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Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosuna taşlı saldırı

İddialara göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle Bozkır Sokak üzerinde bulunan seçim irtibat bürosunun camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Gürültü duymasıyla uyanan bina sakini Kasım Yıldırım, olayı hemen polise ihbar etti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede güvenlik kameraları incelemeye alındı.

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Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosuna taşlı saldırı

İstanbul , Başkan , AK Parti İlçe Başkanı ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın olay yerine gelerek inceleme yaptı. Milletvekili Kaynarca "Demokrasimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyoruz. Faili konusunda emniyet birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Biz her zaman bu bölgedeyiz. Ev sohbetlerimiz, taziye ziyaretlerimiz, mahalle sakinleriyle bir araya geldiğimiz etkinliklerimiz var. Dolayısıyla yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Silivri'de bu tür olaylar yaşanmaz. Birlik ve beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için, demokrasinin güzelliğini yaşatmak adına bize düşen ne varsa yapacağız." dedi.

Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosuna taşlı saldırı

Başkan da şunları söyledi: "Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik dedikçe birileri rahatsız oluyor. Kollarımızı iki yana açtık herkesi ama herkesi kucaklayacağız. Etnik yapısı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, dedikçe yine birileri rahatsız oluyor. Gönlümüz de kapımız da herkese açık olacak dedikçe yine birileri rahatsız oluyor ama, onlar yüzünden bu söylediklerimizden vazgeçecek değiliz. Birlik, beraberlik, vatan, millet ve bayrak demeye devam edeceğiz. Bu saldırıyı da Silivrili hemşerilerime, Yeni Mahalle sakini hemşerilerime mal etmek isteyenler varsa yanılıyorlar. Bu saldırının 'nin içerisinden yapıldığına inanmıyorum. Kökü dışarıdaki mihraklarca organize edilen bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Silivri'deki vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hoşgörü kültürüne yakışan bir seçimi beraberce götüreceğiz. Kazanan Silivri olacak. Bizim kardeşliğimizi bozacak diye düşünenler varsa onların hayallerini suya düşüreceğiz" dedi.

Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosuna taşlı saldırı

İlçe Başkanı ise "'nin birçok bölgesinde açtığımız seçim irtibat noktaları, ittifakımızın ne denli işler yaptığını, ne derece başarılı olduğunun göstergesi olarak birilerini rahatsız ediyor." diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Silivri'de Cumhur İttifakı seçim bürosuna taşlı saldırı
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