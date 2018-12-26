Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı

ÇANKIRI'DAN HATAY'A SEVKİYAT

Dün Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı. Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı.