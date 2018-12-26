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sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyon için sınır hattına sevk edilen zırhlı araçların, çöl rengiyle boyanarak bölgenin doğal koşullarına uygun hale getirildiği gözlendi.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 11:23
Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerine günlerdir çeşitli illerden askeri sevkiyatlar yapılıyor.

Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı

ÇANKIRI'DAN HATAY'A SEVKİYAT

Dün Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı. Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı.

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Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Sınır hattına sevk edilen zırhlı araçların, çöl rengiyle boyanarak bölgenin doğal koşullarına uygun hale getirildiği gözlendi. Bu durum Türkiye'nin Suriye'de düzenlemesi beklenen Münbiç operasyonunda bölgenin derinlerine kadar ineceği olarak yorumlandı.

Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı
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Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı
Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı
Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı
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