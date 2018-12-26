Sınıra sevk edilen askeri araçlarda dikkat çeken ayrıntı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyon için sınır hattına sevk edilen zırhlı araçların, çöl rengiyle boyanarak bölgenin doğal koşullarına uygun hale getirildiği gözlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerine günlerdir çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. ÇANKIRI'DAN HATAY'A SEVKİYAT Dün Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı. Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı. DİKKAT ÇEKEN AYRINTI Sınır hattına sevk edilen zırhlı araçların, çöl rengiyle boyanarak bölgenin doğal koşullarına uygun hale getirildiği gözlendi. Bu durum Türkiye'nin Suriye'de düzenlemesi beklenen Münbiç operasyonunda bölgenin derinlerine kadar ineceği olarak yorumlandı.