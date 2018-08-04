Sınırlar aydınlatılıyor

SINIRLARIMIZ IŞIL IŞIL

Sınır güvenliğinin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları 2017 ve 2018 yıllarında ivme kazandı. Bu kapsamda bu zamana kadar 340 kilometre uzunluğunda yeni aydınlatma tesisi yapıldı. Aynı sistemi güney sınırında da uygulayan Bakanlık, Şanlıurfa-Suriye sınırında güneş (solar sistem) enerjili aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörlerini kurma çalışmalarını ise bitirme noktasına getirdi. İlk defa Şanlıurfa-Suriye sınırında kullanılan güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak. Bakanlık ayrıca, Gürcistan, Ermenistan-Ardahan sınırına da aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörleri kuracak. Bu sayede Türkiye'nin 802 kilometre uzunluğunda olan mevcut aydınlatma sistemi, yapılacak olan yeni tesislerle 969 kilometreye ulaşacak. Böylece, Türkiye sınırlarının yüzde 33'lük kısmı aydınlatılmış olacak.

2019 yılından sonra Ardahan ve Şanlıurfa'daki aydınlatma tesislerinin tamamlanmasıyla da bu hattın uzunluğu bin 124 kilometreye ulaşacak ve Türkiye kara sınırlarının yaklaşık yüzde 40'lık kısmı aydınlatılacak.