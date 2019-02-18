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'ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi

Giriş Tarihi: 18.02.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 10:43
Şırnak'ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi

Demir çubuklara tutunarak afişe ulaşan çocuk eline aldığı bezle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bölümü temizledi.
'ın Uludere ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi

Şırnak'ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi

Seçim bürosunun açılmasından sonra meydanda toplanan kalabalık, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Bu sırada 15 yaşlarındaki bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü.

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Şırnak'ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi

Hemen bir bez bulan çocuk, demir korkuluklara tutunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bölümü temizledi. Küçük çocuk, afişin temizlenmesinin ardından gözlerden kayboldu.

Şırnak'ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi
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Şırnak'ta bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi
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