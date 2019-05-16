Siyanürlü katliamda kahreden detay

Büyük bir elektronik eşya şirketinde, yetkili servisler Ege bölge müdürü olarak çalışan Mehmet Kalkan'ın arkadaşları, kendisinin başarılı bir kariyere sahip olduğunu ve hem kişisel gelişimi adına, hem de çocuklarına örnek olmak için sürekli bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. 40 yaşına bastığında İngilizce öğrenen ve bir dönem Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Kalkan'ın, 2017 yılında özel bir üniversitede İşletme, Yönetim, Pazarlama ve Destek Hizmetleri üzerine doktora eğitimine başladığı da bildirildi.