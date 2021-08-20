’Şok evleri’ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok

BİN 500 DOLAR VERİYORLAR

Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekât polisleri İran sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor.