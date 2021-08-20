Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:11Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 09:32
'Şok evleri'ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok
Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Mehmetçik sınır hattında kuş uçurtmuyor. İran sınırında göçmenlerin geçiş noktalarında 7/24 nöbet tutulurken, kent merkezinde de polis, şok evleri denilen izbe bekleme yerlerine baskın yapıyor. SABAH'ın anbean takip ettiği operasyonda, ahırdan bozma şok evlerinde afgan göçmenler yakalandı.