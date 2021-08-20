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Haberler Galeri 'Şok evleri'ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok
Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 09:32

'Şok evleri'ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok

Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Mehmetçik sınır hattında kuş uçurtmuyor. İran sınırında göçmenlerin geçiş noktalarında 7/24 nöbet tutulurken, kent merkezinde de polis, şok evleri denilen izbe bekleme yerlerine baskın yapıyor. SABAH'ın anbean takip ettiği operasyonda, ahırdan bozma şok evlerinde afgan göçmenler yakalandı.

Uğur YILDIRIM
’Şok evleri’ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar birer birer yakalanıyor. Kaçakçıların mültecileri sakladıkları şehir merkezinde "şok evleri" denilen bekleme noktalarına baskın yapılıyor.

’Şok evleri’ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok

Van Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube ekipleri son bir ayda şehir merkezindeki şok evlerine düzenledikleri baskınlarda 5 bine yakın düzensiz göçmen yakaladı.

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’Şok evleri’ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok

Yapılan operasyonlarda 120 göçmen kaçakçısı tutuklandı. SABAH gazetesi, Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki baskınlara katıldı.

’Şok evleri’ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok

BİN 500 DOLAR VERİYORLAR

Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekât polisleri İran sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor.

’Şok evleri’ne baskın: Kaçak göçmenlere geçit yok

Afganistan'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay yürüyen göçmenler, bölgenin coğrafi yapısı, yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçiyorlar. Göçmenler insan tacirlerine kişi başı ortalama bin 500 dolar veriyor. Şehrin kenar mahallelerindeki izbe yerlerde büyükşehirlere gitmek için günlerce kötü şartlarda bekliyor.

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