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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs
Giriş Tarihi: 12.05.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 13:25

çalışma muafiyet belgesi alma: ile çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs

'nca verilen çalışma izni belgesi, diğer ismiyle muafiyet belgesi için merkezi sistem getirilmişti ve Mayıs ayında bu uygulama hayata geçirilecekti. İçişleri Bakanlığı ekranındaki teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından yeni uygulanan sistem, 7 Mayıs-17 Mayıs arası zorunlu olacağı duyurusunda kısa bir süre sonra yeni bir açıklama geldi ve e-devlet'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan izinlerin bu hafta da geçerli olacağı paylaşılmıştı. Bu duyuru sonrası tam kapanma sürecinde çalışanlar, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma konulu son genelgeye göre "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, adım adım sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma işlemi hakkında bilgiler

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs

üzerinden alınan izin belgesi uygulamasının, 7 Mayıs tarihinde değişmesi bekleniyordu. Önceki sokağa çıkma yasağı uygulamalarında işveren tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi artık e-Devlet üzerinden tek merkezden alınması planlandı ancak yeni bir duyuru ile bu sürecin ertelendiği kamuoyu ile paylaşıldı. Tam kapanma sürecinde yeni sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi işlemleri ve geçerlilik süresi hakkında sorulara yanıt arıyor. Buna göre, çalışma izni belgesi, bir başka değişle çok sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi e-Devlet ile nasıl alınır? Aşağıda, Ramazan Bayramı öncesi e-devlet ile sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi, çalışma izin belgesi alma adımları yer almaktadır.

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma izin belgesi almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs

E DEVLET ÇALIŞMA BAŞVURU YÖNTEMİ

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs

Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.

Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs

Bunun için e başvuru ekranında gözüken "Başvuru Türü "bölümünden "Çalışma Muafiyet İzin" İşlemleri bölümünü seçin Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup başvuru seçeneğine tıklayın.

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