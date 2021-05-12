Sokağa çıkma yasağı çalışma muafiyet belgesi alma: e-devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesi nasıl alınır? 12 Mayıs

İçişleri Bakanlığı'nca verilen çalışma izni belgesi, diğer ismiyle sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi için merkezi sistem getirilmişti ve Mayıs ayında bu uygulama hayata geçirilecekti. E-devlet İçişleri Bakanlığı ekranındaki teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından yeni uygulanan sistem, 7 Mayıs-17 Mayıs arası zorunlu olacağı duyurusunda kısa bir süre sonra yeni bir açıklama geldi ve e-devlet'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan izinlerin bu hafta da geçerli olacağı paylaşılmıştı. Bu duyuru sonrası tam kapanma sürecinde çalışanlar, "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma konulu son genelgeye göre "Çalışma izin belgesi nasıl alınır" sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, adım adım sokağa çıkma yasağı muafiyet belgesi alma işlemi hakkında bilgiler