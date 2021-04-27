Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? Son dakika İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sokağa çıkma yasağı olan günlerde muaf olacak kişiler listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 27.04.2021 00:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 01:18

Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? Son dakika genelgesi ile yayınlandı

Ülkemizde 1 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle kısmi kapanma uygulamasına geçilmesinin ardından yaz ayları öncesinde vaka sayılarının düşmesi amacıyla bugünkü kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında yapılan açıklamalarla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibariyle, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar olacağı ve bu kapsamda sokağa çıkma yasakları uygulanacağı duyuruldu. Bu gelişme sonrasında tam kapanma uygulamasına ilişkin genelge yayımlayarak merak edilen detayları kamuoyuna duyurmasının ardından Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? sorusu yoğun olarak merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı genelge ile sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sokağa çıkma yasağı olan günlerde muaf olacak kişiler listesi yayınlandı

Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası tespit edilen ve günümüzde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası, halihazırda uygulanan kısmi kapanmanın ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında olarak devam edeceği duyuruldu. Tam kapanma esnasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişi ve meslekler ise tarafından yayımlanan son dakika genelgesi ile açıklandı. Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili detayları merak edenler tam kapanma sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? sorusu üzerinden yoğun olarak yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sokağa çıkma yasağı olan günlerde muaf olacak kişiler listesi yayınlandı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF OLACAK?

Son dakika genelge ile sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişi meslekler listesi şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sokağa çıkma yasağı olan günlerde muaf olacak kişiler listesi yayınlandı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sokağa çıkma yasağı olan günlerde muaf olacak kişiler listesi yayınlandı

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sokağa çıkma yasağı olan günlerde muaf olacak kişiler listesi yayınlandı

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

SON DAKİKA