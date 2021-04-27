Ülkemizde 1 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle kısmi kapanma uygulamasına geçilmesinin ardından yaz ayları öncesinde vaka sayılarının düşmesi amacıyla bugünkü kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında yapılan açıklamalarla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibariyle, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar tam kapanma olacağı ve bu kapsamda sokağa çıkma yasakları uygulanacağı duyuruldu. Bu gelişme sonrasında tam kapanma uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelge yayımlayarak merak edilen detayları kamuoyuna duyurmasının ardından Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? sorusu yoğun olarak merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı genelge ile sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.