Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

Geleceğin, Nene Hatunların, Sütçü İmamların torunlarının sırtında yükseleceğini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Bizler istiklal meşalesini Samsun'da tutuşturan Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere işaret ettiği istikamette, aydınlık yarınlara sizlerin liderliğinde tam bir emniyet içinde yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a ayak bastığında, bağımsızlığımıza ve Milli Mücadele'ye bir ışık olmuştur, memleketimizin her yeri bu ışıkla aydınlanmıştır, milletimiz bu ışıkla tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır.'