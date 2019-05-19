Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

Bugün İstiklal Mücadelesi'ni sahiplenen bir gençliğin olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bütün gençlerimizi sevgi ve coşkuyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi hukuk devletimizi, istiklalimizi geleceğe taşıyacak gençlerimiz her türlü fedakarlığı hak ediyorlar. Biz de bütün gayret ve imkanlarımızla gençlerimizin hizmetinde olacağız. Etrafımızı çepeçevre saran ateş çemberini kıra kıra, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için koyduğumuz 2023 hedefi, gençlerimiz için hayati bir öneme sahiptir." diye konuştu.