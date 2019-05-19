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  • Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bu yıl Samsun'da düzenlendi. Bandırma Vapuru ile gelen gençlerin alan ulaşması, Başkan Erdoğan'ın konuşması ve gösterisinin damga vurduğu tarihi etkinliklerde nefes kesen anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 16:43
Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

gösteri yaptığı sırada sona bıraktığı hareketler içerisinde hızını düşürerek yaptığı ve dünyada tek olan akrobatik sunuşunu gerçekleştirdi. O anlarda izleyenler nefeslerini tuttu. İşte yapılan konuşmalar, gösteriler ve etkinlikle ilgili tarihe geçen kareler;

Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

ÖNCE BAKAN KONUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bütün gençlerimizi sevgi ve coşkuyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi hukuk devletimizi, istiklalimizi geleceğe taşıyacak gençlerimiz her türlü fedakarlığı hak ediyorlar." dedi.

Kasapoğlu, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsilen kentte Tütün İskelesi'nde düzenlenen "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı Programı"nda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin tarihe yön verdiğini ve milleti kurtuluşa götürdüğünü söyledi.

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Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

İstiklal mücadelesine ruh ve can verenleri rahmetle andıklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Bundan 100 yıl önceki aynı aşkla, aynı inançla, aynı heyecanla bir araya gelmenin mutluluğuyla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhuriyetimizin emanet edildiği bu tarihi günde, sizinle birlikte gençliğimizle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin emin ellerde olmasından, istiklal ruhumuzu dipdiri tutmanızdan dolayı size minnettarız."

Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

Bugün İstiklal Mücadelesi'ni sahiplenen bir gençliğin olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bütün gençlerimizi sevgi ve coşkuyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi hukuk devletimizi, istiklalimizi geleceğe taşıyacak gençlerimiz her türlü fedakarlığı hak ediyorlar. Biz de bütün gayret ve imkanlarımızla gençlerimizin hizmetinde olacağız. Etrafımızı çepeçevre saran ateş çemberini kıra kıra, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için koyduğumuz 2023 hedefi, gençlerimiz için hayati bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

Geleceğin, Nene Hatunların, Sütçü İmamların torunlarının sırtında yükseleceğini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler istiklal meşalesini Samsun'da tutuşturan Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere işaret ettiği istikamette, aydınlık yarınlara sizlerin liderliğinde tam bir emniyet içinde yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a ayak bastığında, bağımsızlığımıza ve Milli Mücadele'ye bir ışık olmuştur, memleketimizin her yeri bu ışıkla aydınlanmıştır, milletimiz bu ışıkla tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır.'

Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI MESAJLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100'üncü yıl etkinliğine başlıyoruz." dedi.

Solo Türk gösterisi nefes kesti! İşte 19 Mayıs törenlerinden tarihe geçen anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar." diye konuştu.

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