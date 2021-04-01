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Haberler Galeri Son Dakika 1 Nisan koronavirüs tablosu paylaşıldı! 1 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 01.04.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 21:48

Son Dakika paylaşıldı! ile ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

genelinde akılalmaz bir hızla pandemi oluşturan ve 2020 Mart ayında 'de ilk vakası teşhis edilen kovid-19 pandemisiyle ilgili en güncel son durum haberleri "" başlığıyla geliyor. 'nın yayımladığı verilerine göre Türkiye'de vaka sayısı 39 bin 302 olarak belirlenirken (1 Nisan 2021) , bilgilerinin yer aldığı son dakika ile duyuruluyor. Bu bilgiler ışığında en güncel koronavirüs tablosuna erişmek ve ile ilgili bilgi edinmek isteyenler 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ile detayları.

1 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 1 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

1 yılı aşkın süredir yurt ve genelinde etkilerini sürdürerek çok sayıda ölüme neden olan covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhuriyeti filyasyon ekibi tarafından tespit edilen ilk vakadan günümüze kadar güncel koronavirüs tablosu son dakika haberi şeklinde paylaşılıyor. Diğer yandan (1 Nisan 2021) , bilgileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek son dakika açıklandı mı? şeklinde araştırılıyor.

SON DAKİKA 1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan ve verileri şu şekilde;

1 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 1 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

1 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 806
  • HASTA SAYISI: 1.424
  • VEFAT SAYISI: 176
  • İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 817

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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1 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 1 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

31 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 39 bin 302
  • HASTA SAYISI: 1.401
  • VEFAT SAYISI: 152
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 193
1 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 1 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

30 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 303
  • HASTA SAYISI: 1.376
  • VEFAT SAYISI: 155
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 925

1 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 1 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

29 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 32 bin 404
  • HASTA SAYISI: 1.325
  • VEFAT SAYISI: 154
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 015

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