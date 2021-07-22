Son dakika: 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca tek şartı açıkladı: Salgın gündem dışı kalır

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz haftalık vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." ifadelerini kullandı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri de paylaşan Bakan Koca, "Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız." uyarısında bulundu. Peki 10-16 Temmuz haftalık vaka haritasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte illere göre haftalık vaka haritası.