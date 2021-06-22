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Haberler Galeri Son Dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.06.2021 20:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 20:48

: illere göre açıklandı! , ve 'da son durum ne? İşte detaylar...

Haberleri: Sağlık Bakanı , illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi. Haritaya göre ; haftalık vaka sayısında zirvede yer aldı. 100'ü geçen Ağrı, , ve Kütahya ise kırmızı listede yer aldı. Öte yandan Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Peki , ve 'da son durum ne? İşte detaylar.

Son Dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...
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Son Dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...
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Son Dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...
Son Dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

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Son Dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

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