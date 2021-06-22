Son Dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi. Haritaya göre Kütahya; haftalık vaka sayısında zirvede yer aldı. Haftalık vaka sayısı 100'ü geçen Ağrı, Bolu, Eskişehir ve Kütahya ise kırmızı listede yer aldı. Öte yandan Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar.