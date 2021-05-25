SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritada Erzurum zirveyi Gümüşhane'ye bıraktı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.

SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! | Video

EN ÇOK KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Peki; İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte il il haftalık Kovid-19 vaka sayıları.