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Haberler Galeri SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 21:27

: illere göre haftalık açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...

haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadesine yer verdi. İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritada Erzurum zirveyi Gümüşhane'ye bıraktı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok azaldığı illeri de paylaştı. Peki; , ve 'da son durum ne? İşte il il haftalık Kovid-19 vaka sayıları.

SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...

haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritada Erzurum zirveyi Gümüşhane'ye bıraktı. Son bir haftada en çok azalan illerimiz Erzincan, , Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.

SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! | Video

EN ÇOK KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Peki; ve 'da son durum ne? İşte il il haftalık Kovid-19 vaka sayıları.

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SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...

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SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...

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SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller...

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