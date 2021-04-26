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Haberler Galeri SON DAKİKA: 17-23 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:06

: illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte , ve 'da son durum

haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." ifadelerini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka haritasında zirvede yer aldı. Peki ve 'da son durum ne? İşte il il haftalık vaka sayıları.

SON DAKİKA: 17-23 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından son dakika olarak paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasında; zirvede yer aldı. İstanbul'da 854,75, 'da 567,88, 'de 335,09 oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Çanakkale'de 838,89, Tekirdağ'da 772,20, Kırklareli'nde 721,80 ve Giresun'da 706,23 oldu.

SON DAKİKA: 17-23 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

EN ÇOK VE EN AZ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Haftalık verilere göre , Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 55,04, Mardin'de 95,00, Şanlıurfa'da 104,24, Van'da 104,49 ve Siirt'te 123,84 olarak belirlendi.

Peki il il vaka sayılarında son durum ne? İşte haberinin ayrıntıları.

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SON DAKİKA: 17-23 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Adana 192,54

SON DAKİKA: 17-23 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Adıyaman 200,01

SON DAKİKA: 17-23 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Afyonkarahisar 417,01

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