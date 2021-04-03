HaberlerGaleriSON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:05Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:08
SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, dün Gökçeada'ya gerçekleştirdikleri tarihi ziyaretin ardından bugün de Namaz Dağı'na gitti. 1995 rakımlı tepede 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nin kritik birlikleri ile toplantı gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...