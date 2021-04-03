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Haberler Galeri SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:08

SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı ve Komuta Kademesi, dün Gökçeada'ya gerçekleştirdikleri tarihi ziyaretin ardından bugün de 'na gitti. 1995 rakımlı tepede 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nin kritik birlikleri ile toplantı gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...

Milli Savunma Bakanı ve Komuta Kademesi 'na gitti. Akar ve Komuta Kademesi 1995 rakımlı kritik tepede incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...

Akar ve Komuta Kademesi incelemeler sırasında bölgedeki son durum ve gelişmeler hakkında yerinde bilgi aldı. Daha sonra ise kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

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SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...

Akar'ın liderliğindeki toplantıda Komuta Kademesi ve 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlikler yer aldı.

SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...

Kritik toplantıda Akar talimatlarını aktarırken, son duruma ilişkin de detaylı bilgi aldı.

SON DAKİKA! 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Sınır ötesi birlikler de katıldı...

TARİHTE BİR İLK

Bakan Akar ve Komuta Kademesi dün de tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Gökçeada'da 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen koandoları ziyaret eden Akar bilgi almıştı.

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